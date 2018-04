Fußball

SV Meppen verpflichtet afghanischen Spieler Hassan Amin

06.04.2018, 15:58 Uhr | dpa

Meppen (dpa/lni) - Der Fußball-Drittligist SV Meppen hat den afghanischen Nationalspieler Hassan Amin vom SV Waldhof Mannheim verpflichtet. Der 26 Jahre alte Linksverteidiger ist der erste Neuzugang der Meppener für die kommende Spielzeit, wie der Verein am Freitag mitteilte. Amin ist in Darmstadt geboren und spielte auch in seiner Jugend dort. Im Nationalteam von Afghanistan, das von Otto Pfister trainiert wird, gehört der Linksfuß zum erweiterten Stamm und absolvierte bereits 20 Länderspiele. Amin unterschrieb einen Zweijahresvertrag bis 2020 bei dem Drittligisten.