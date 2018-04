Agrar

Immer mehr Betriebe in Thüringen im Ökolandbau aktiv

06.04.2018, 17:08 Uhr | dpa

In Thüringen arbeiten immer mehr Agrarbetriebe auf einer zunehmend größeren Fläche nach den Regeln des ökologischen Landbaus. Ihre Zahl stieg im vergangenen Jahr um 23 auf nun 351, wie das Landwirtschaftsministerium am Freitag in Erfurt mitteilte. Sie bewirtschafteten gut 40 000 Hektar Fläche, was einem Zuwachs um fast 3000 Quadratmeter (5,2 Prozent) entsprach. Damit habe die Thüringer Öko-Branche erneut einen deutlichen Wachstumsschub erfahren.

"In 2018 muss es darum gehen, den Umbau Richtung Öko an allen möglichen Stellen weiter voranzutreiben", sagte Agrarministerin Birgit Keller (Linke). Dazu sei es notwendig, EU-Agrar-Gelder für die Umstellung auf Bio kontinuierlich zur Verfügung zu stellen. Damit könnte weiteren bisher konventionell wirtschaftenden Betrieben eine Perspektive im Bio-Bereich gegeben werden.