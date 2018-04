Notfälle

Toter vor Flüchtlingsheim: Polizei geht von Unfall aus

06.04.2018, 17:29 Uhr | dpa

Nach dem Fund eines toten Mannes im Vorgarten eines Flüchtlingsheims in Lichtenau (Kreis Rastatt) geht die Polizei von einem Unfall aus. Einem vorläufigen Gutachten zufolge hatte sich der 24-Jährige bei einem Sturz aus einiger Höhe verletzt, teilten die Beamten am Freitag mit. Die Ermittler prüfen nun, ob weitere Spuren am Tatort die Annahme bestätigen. Weitere Details - etwa ob der Sturz auch die Todesursache war - teilten die Beamten zunächst nicht mit. Der Hergang des Vorfalls werde noch ermittelt. Der Mann war am Donnerstag im Vorgarten des Flüchtlingsheimes gefunden worden. Es handelt sich nach Angaben der Polizei um einen aus Somalia stammenden Bewohner der Unterkunft.