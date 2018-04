Parteien

Keine Entscheidung über Parteiausschluss von Björn Höcke

06.04.2018, 17:38 Uhr | dpa

Das Landesschiedsgericht der AfD hat erneut keine Entscheidung über einen Parteiausschluss des Thüringer AfD-Partei- und Fraktionschefs Björn Höcke getroffen. Das sagte Parteisprecher Torben Braga am Freitag. Seinen Angaben zufolge wird weiterhin an einer Urteilsschrift gearbeitet. Im Februar 2017 hatte sich die damalige AfD-Spitze dafür ausgesprochen, Höckes Mitgliedschaft wegen seiner umstrittenen Dresdner Rede zur deutschen Erinnerungskultur vom 17. Januar 2017 zu beenden. Inzwischen gilt ein Ausschluss Höckes aus der Partei jedoch als unwahrscheinlich. Wann es eine Entscheidung in dem Fall geben könnte, wollte Braga nicht sagen.