Kriminalität

19 Jahre alter Verdächtiger nach Raubüberfall in Haft

06.04.2018, 17:38 Uhr | dpa

Nach einem Raubüberfall auf einen jungen Mann in Mittelhessen sitzt ein 19 Jahre alter Verdächtiger in Untersuchungshaft. Er soll an der Tat im März vor einer Schule in Heuchelheim beteiligt gewesen sein und einen 22-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt haben, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag in Gießen. Auch ein 17-Jähriger soll bei dem Raub mitgemacht haben. Nach Angaben eines Sprechers der Staatsanwaltschaft steht die Tat offenbar im Zusammenhang mit Drogengeschäften. So sollen die Täter nicht nur versucht haben, ihrem Opfer Handy und Bargeld zu rauben, sondern auch Betäubungsmittel.