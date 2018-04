Prozesse

Opfer kämpft nach Freispruch im Lutheran-Prozess weiter

06.04.2018, 18:58 Uhr | dpa

Das Schussopfer des tragischen Polizeieinsatzes von Lutheran bei Parchim kämpft weiter um sein Recht. Nach dem Freispruch vom Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung und des Widerstands gegen Vollzugsbeamte durch das Amtsgericht Ludwigslust kommt es nun noch zu einem Zivilprozess. Der Mann, der bei der Aktion einer Hamburger Spezialeinheit vor zwei Jahren durch den Schuss aus einer Dienstwaffe ein Auge verlor, lehnte laut Polizei ein Vergleichsangebot in Höhe von 35 000 Euro ab. Diese Summe habe neben Schmerzensgeld auch Schadenersatz umfasst, erklärte am Freitag ein Polizeisprecher in Hamburg. Zuvor hatte NDR 1 Radio MV darüber berichtet.

Der 29-Jährige aus Bolz bei Sternberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hatte die Stadt Hamburg als Dienstherrn der Spezialeinheit verklagt, da er seinen Beruf als Maler und Lackierer nicht mehr ausüben könne. Sein Anwalt Benjamin Richert hatte die erwartete Summe mit etwa 90 000 Euro beziffert.

Der nicht vorbestrafte Mann hatte sich im Februar 2016 ein Auto geliehen, das der Mutter einer Hamburger Rotlichtgröße gehörte. Dieser Mann wurde von der Polizei der Hansestadt gesucht, weil er eine Haftstrafe nicht angetreten hatte. Man vermutete den Gesuchten in dem Auto und observierte es. Am 12. Februar 2016 rückte ein Mobiles Einsatzkommando aus Hamburg an, "identifizierte" den damals 27-Jährigen im Vorbeifahren als den Gesuchten und griff in Lutheran zu. Sie keilten mit Zivilfahrzeugen dessen Auto ein, woraufhin der junge Mann seinen Wagen beschleunigte und einen Polizisten leicht am Knie verletzte. Kurz darauf fiel ein Schuss, der junge Mann wurde im Kopf getroffen, verlor ein Auge und lag sieben Tage im künstlichen Koma. Im Strafprozess hatte der Richter das Vorgehen der Polizei heftig kritisiert.