Taekwondo

Taekwondo-Weltmeister Bachmann testet in Hamburg EM-Form

06.04.2018, 18:58 Uhr | dpa

Taekwondo-Weltmeister Alexander Bachmann wird bei den German Open in Hamburg am Wochenende seinen letzten Wettkampf in der Klasse bis 87 Kilogramm vor den Europameisterschaften in Kazan (10. bis 13. Mai) bestreiten. "Ich werde hier schauen, wo ich dann im Training noch etwas verbessern kann", sagte der 23-Jährige am Freitag in der Hansestadt. Ex-Weltmeister Tahir Gülec verzichtet dagegen verletzungsbedingt auf einen Start bei dem G1-Turnier, bei dem auch Punkte für die Weltrangliste gesammelt werden können.

Insgesamt sind 377 Athleten aus 66 Nationen gemeldet. Herren-Bundestrainer Georg Streif hofft in den acht Gewichtsklassen auf drei vordere Plätze. Weitaus optimistischer zeigte sich Damen-Bundestrainerin Yeonji Kim: "Wir haben die Chance, in jeder Gewichtsklasse einen Podestplatz zu holen." Zu den größten Hoffnungen zählt dabei die erste 18 Jahre alte Jasmin Richter.