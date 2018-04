Kriminalität

Gericht weist Verdächtigen in Psychiatrie ein

06.04.2018, 19:38 Uhr | dpa

Nach einem Messerangriff in Sögel (Kreis Emsland) mit einem lebensgefährlich Verletzten hat das Amtsgericht Osnabrück einen Verdächtigen in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. Die Schuldfähigkeit des 27-Jährigen sei fraglich, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Gründe seien eine Alkoholvergiftung zur Tatzeit am Donnerstag, seine Drogenabhängigkeit und eine schwere psychische Erkrankung. Der Gesundheitszustand des Opfers ist nach einer Notoperation stabil. Die Ermittlungen zur Tat und zum Verhältnis zwischen dem Verdächtigen und dem Opfer dauern an.