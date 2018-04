Verkehr

Vorfahrt übersehen: Pedelec-Fahrer stirbt bei Unfall

06.04.2018, 20:39 Uhr | dpa

Ein 88-Jähriger ist am Freitag bei Geilenkirchen auf seinem Pedelec von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Ermittlungen der Polizei zufolge hatte der Mann die Vorfahrt des heranfahrenden Autos übersehen. Er starb noch am Unfallort. Die Beifahrerin in dem Auto erlitt schwere Verletzungen, die 53-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum Aachen gebracht.