Unfälle

Motorradfahrer verunglückt bei Überholmanöver

06.04.2018, 21:08 Uhr | dpa

Ein Motorradfahrer ist bei einem Überholmanöver auf einer Bundesstraße im Kreis Gifhorn tödlich verunglückt. Ein Autofahrer hatte am Freitagnachmittag bei Wittingen links abbiegen wollen und geblinkt, wie die Polizei mitteilte. Das Auto hinter ihm, in dem eine sechsköpfige Familie saß, bremste daraufhin ab. Der 62 Jahre alte Motorradfahrer, der als Dritter in der Reihe fuhr, erkannte offenbar den Grund der Bremsung nicht und wollte die beiden Autos links überholen. Dabei stieß er mit dem abbiegenden Wagen zusammen und stürzte. Der Motorradfahrer erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort starb.

Der 89 Jahre alte Fahrer des abbiegenden Wagens verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße wurde für rund zwei Stunden in beide Richtungen gesperrt.