Demonstrationen

Demonstrationen in Kandel: Polizei mit 1000 Kräften vor Ort

07.04.2018, 00:58 Uhr | dpa

Zwei Handflächen mit der Aufschrift "Mia warum?" liegen in Kandel. Foto: Andreas Arnold/Archiv (Quelle: dpa)

Dem südpfälzischen Kandel steht heute wieder ein Tag der Demonstrationen bevor. Es sind neun Kundgebungen unterschiedlicher politischer Lager angemeldet, die mehr oder weniger im Zusammenhang mit dem gewaltsamen Tod der 15-jährigen Mia Ende Dezember stehen. Nach Angaben der Kreisverwaltung Germersheim werden insgesamt bis zu 720 Menschen erwartet. Sie werden dem bürgerlich-rechten bis rechtspopulistischen sowie dem linken Spektrum zugerechnet.

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz in Ludwigshafen will mit rund 1000 Kräften präsent sein. Nach den Erfahrungen der Vergangenheit müsse man mit ein paar Störern von rechter sowie linker Seite rechnen, sagte ein Sprecher. Konkrete Erkenntnisse gebe es aber nicht. Bei Gewalttätigkeiten am Rande der jüngsten Demonstrationen vom 24. März waren acht Polizisten leicht verletzt worden. Die Polizei hatte dafür die linke Antifa verantwortlich gemacht.

Seit Mias Tod Ende Dezember kommt es in Kandel immer wieder zu Demonstrationen rechtspopulistischer Gruppen und zu Gegenaktionen. Die 15-Jährige war mutmaßlich von ihrem Ex-Freund erstochen worden, einem Flüchtling aus Afghanistan.