Gesellschaft

Berliner Schülerin erstochen: Trauerfeier und Beisetzung

07.04.2018, 01:59 Uhr | dpa

Genau einen Monat nach ihrem gewaltsamen Tod wird die 14 Jahre alte Schülerin Keira heute in Berlin beigesetzt. Die Mutter des Mädchens hatte darum gebeten, dass zu der Trauerfeier auf dem Friedhof St.Andreas-St.Markus in Alt-Hohenschönhausen nur die Menschen kommen, die ihre Tochter gekannt haben. Alle anderen könnten zu einem späteren Zeitpunkt am Grab auf dem evangelischen Friedhof Abschied nehmen.

Ein 15-jähriger deutscher Mitschüler hatte gestanden, das Mädchen am 7. März erstochen zu haben. Er befindet sich in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft geht inzwischen von einer schon länger geplanten Tat aus. Das Motiv sei aber noch nicht ganz klar.

Die Mutter hatte ihre blutüberströmte Tochter in der gemeinsamen Wohnung gefunden. Mediziner schafften es nicht mehr, die 14-Jährige zu retten. Von den vielen Messerstichen hatte einer Keiras Herz getroffen.

Die Tat löste Entsetzen aus und erschütterte viele Menschen. Die große Anteilnahme habe sie überwältigt und ihr Kraft und das Gefühl gegeben, mit der Trauer nicht allein zu sein, hatte Keiras Mutter in einem Brief mitgeteilt.

Das Mädchen trainierte auch beim Berliner TSC. Die Eisschnellläuferin war zuletzt im Januar in ihrer Altersklasse Berliner Meisterin über 1500 Meter geworden. Auch ihr Verein hatte sich bestürzt über den Tod der Sportlerin gezeigt.