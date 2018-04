Fußball

Holstein Kiel will weiter für Aufstieg siegen

07.04.2018, 02:28 Uhr | dpa

Holstein Kiel will heute (13.00 Uhr/Sky) im Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98 die Chancen auf den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga weiter vergrößern. "Wir sind stolz darauf, dass wir in dieser so engen Liga, in der jeder jeden schlagen kann, nicht mehr nach unten schauen müssen. Darauf werden wir uns aber nicht ausruhen", versprach Trainer Markus Anfang vor dem Duell gegen, die "Lilien", die vor einem Jahr selbst noch erstklassig waren.

Obwohl den Hessen mittlerweile der Absturz in die 3. Liga droht, hat Anfang mächtigen Respekt vor dem routinierten Gegner. "Sie sind eine aggressive, sehr robuste Mannschaft, die viel mit langen Bällen agieren wird und sich noch lange nicht aufgegeben hat", sagte der 43-Jährige.

Die Kieler haben vor der Partie personelle Sorgen. Linksverteidiger Johannes van den Bergh wird nach der fünften Gelben Karte definitiv fehlen. Zudem drohen in Regisseur Dominick Drexler und Kapitän Rafael Czichos zwei weitere Stammspieler auszufallen. Anstelle von van den Bergh wird Christopher Lenz zu seinem Startelf-Debüt nach langer Verletzungspause kommen.