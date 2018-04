Parteien

Zerstrittene Niedersachsen-AfD wählt neuen Vorstand

07.04.2018, 02:28 Uhr | dpa

Unter Aufsicht eines Notvorstandes will die niedersächsische AfD heute auf einem Parteitag in Braunschweig eine neue Landesspitze wählen. Nach heftigen internen Querelen zwischen Gegnern und Anhängern des früheren Vorsitzenden Paul Hampel hatte der Bundesvorstand der Partei im Januar den gesamten Landesvorstand entmachtet. Hampel tritt bei der Neuwahl wieder für den Posten des Landeschefs an. Auch die Vorsitzende der AfD-Landtagsfraktion, Dana Guth, bewirbt sich um den Landesvorsitz. Sie ist eine Kritikerin Hampels.

Der AfD-Parteitag wird begleitet von Demonstrationen des linken wie des rechten Spektrums. Anhänger der rechtsextremen NPD planen eine Kundgebung neben dem Braunschweiger Bahnhof. Das Bündnis gegen Rechts will mit einem Demonstrationszug durch die Innenstadt gegen den AfD-Parteitag und die Kundgebung der NPD protestieren.