Freizeit

Kornberg im Fichtelgebirge soll Mountainbike-Zentrum werden

07.04.2018, 08:19 Uhr | dpa

Die Landkreise Hof und Wunsiedel wollen am Großen Kornberg ein Mountainbike-Zentrum errichten. Dazu haben sie einen Zweckverband gegründet, um die Details für ein Mountainbike-Camp zu planen, Fördergelder zu beantragen und auch die Bürger mitsprechen zu lassen.

"Gute Strecken und ein attraktives Angebot sind nicht nur ein Pluspunkt für die Familien, die hier in der Region leben. Sie sind auch ein Pfund, wenn es darum geht, den Tourismus auszubauen und weiter voranzubringen", sagte eine Sprecherin des Landkreises Wunsiedel. Am Großen Kornberg soll sich ein Camp deshalb gezielt an Menschen richten, die das Mountainbiken erlernen möchten. Dies soll dort im Einklang mit der Natur möglich sein. Bereits jetzt betreiben die beiden Landkreise zwei Skilifte am 827 Meter hohen Kornberg.