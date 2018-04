Unfälle

Ältere Frau mit Rollator von Auto angefahren

07.04.2018, 08:28 Uhr | dpa

Eine 87 Jahre alte Fußgängerin mit Rollator ist in Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, war die Frau am Freitagabend auf einem Supermarktparkplatz unterwegs, als sie vom Wagen eines 75-Jährigen beim Ausparken erfasst wurde. Sie kam mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus.