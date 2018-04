Musik

Drehorgelspieler aus aller Welt in Naumburg

07.04.2018, 16:19 Uhr | dpa

Drehorgelspieler aus aller Welt sind derzeit in Naumburg zu Gast. Noch bis zum Sonntag veranstaltet der Club Deutscher Drehorgelfreunde seine Jahreshauptversammlung in der Stadt. Dem Verband gehören nach eigenen Angaben 650 Drehorgelspieler aus 15 Nationen an. An diesem Samstag wollen sich die Musiker den Naumburgern präsentieren. Vom Holzmarkt bis zum Naumburger Dom wird es Drehorgelspiel geben. Höhepunkt ist um 12.00 Uhr ein kirchlich-klassisches Drehorgelkonzert im Naumburger Dom. Für eine Stunde erklingen dann klassische Melodien von Bach bis Vivaldi.