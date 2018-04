Verkehr

Feinstaubbelastung in Stuttgart: Siebter Alarm beginnt

07.04.2018, 09:59 Uhr | dpa

Vor Beginn des siebten Feinstaubalarms ist die Luftbelastung im Stuttgarter Talkessel gering. Am besonders belasteten Neckartor wurden am Freitag im Tagesdurchschnitt 25 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gemessen, wie aus Daten der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) am Samstag hervorging. Damit blieb die Konzentration unter dem zulässigen EU-Grenzwert von 50 Mikrogramm im Tagesmittel. Das Ende des Alarms war zunächst offen.

Seit diesem Samstag um Mitternacht sind Autofahrer aufgerufen, ihren Wagen stehen zu lassen. Bereits Freitagabend sollten Kamine, die nur der Gemütlichkeit dienen, aus bleiben. Feinstaubalarm wird in Stuttgart seit Anfang 2016 immer von Mitte Oktober bis Mitte April ausgerufen, wenn Meteorologen über mehrere Tage einen geringen Luftaustausch voraussagen. Schadstoffe wie Feinstaub oder Stickstoffdioxid können dann nicht abziehen.