Flüchtlinge

Nur wenige Menschen bitten in Niedersachsen um Kirchenasyl

07.04.2018, 09:38 Uhr | dpa

In Niedersachsen bitten vergleichsweise wenig Flüchtlinge um Kirchenasyl. Während sich in Nordrhein-Westfalen bis Ende Februar bereits 160 Menschen vor einer Abschiebung in ihre Heimatländer ins Kirchenasyl flüchteten, gibt es in Niedersachsen jedes Jahr nur zwischen 15 und 25 Fälle in den evangelischen Gemeinden. Die aktuellen Zahlen lägen auf dem Niveau der Vorjahre, teilte das Landeskirchenamt in Hannover mit. In den katholischen Bistümern gab es zuletzt vier Fälle von Kirchenasyl.

Als Grund für die hohe Differenz zu den Zahlen in NRW nannte das niedersächsische Landeskirchenamt Unterschiede in den Abschiebepraktiken der Bundesländer. Durch diese seien die Zahlen von Kirchenasylsuchenden in Ländern wie Bayern und Nordrhein-Westfalen deutlich höher als in Niedersachsen.

Die Kirchen in Deutschland gewähren Flüchtlingen Zuflucht, deren Leib und Leben durch eine Abschiebung bedroht wäre oder die nicht hinnehmbare soziale und psychische Härten ertragen müssten. Ziel ist, dass die Flüchtlinge doch ein Bleiberecht in Deutschland erlangen.

Sakrale Räume haben eine jahrhundertealte Schutztradition. Die Flüchtlinge leben aber in den seltensten Fällen direkt in der Kirche, vielmehr im Gemeinde- oder Pfarrhaus oder anderen Räumen. Dort sind sie weitgehend vor einem polizeilichen Zugriff geschützt, denn der deutsche Staat achtet das Kirchenasyl.