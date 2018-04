Notfälle

Weltkriegsbombe in Paderborn: Vorbereitung auf Evakuierung

07.04.2018, 09:49 Uhr | dpa

Paderborn bereitet sich auf die größte Evakuierung der Stadt in der Nachkriegsgeschichte vor. Am Sonntag wird eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. 26 000 Menschen müssen nach Stadtangaben bis Sonntagmittag ihre Häuser verlassen. Am Samstag haben die Betroffenen noch einmal von 10.00 bis 14.00 Uhr die Möglichkeit, sich im Rathaus zu informieren, wie die Evakuierung und die Entschärfung genau ablaufen.

Die Bombe war vor eineinhalb Wochen bei Bauarbeiten in einem Garten nur 80 Zentimeter unter der Erdoberfläche entdeckt worden. Sie ist mit 1,5 Tonnen Sprengstoff gefüllt und hat damit enormes Zerstörungspotenzial.

In einem Radius von 1,5 Kilometern rund um den Fundort werden auch zwei Krankenhäuser, mehrere Altenheime, die Universität und Teile der historischen Altstadt geräumt. In zwei weiteren Krankenhäusern müssen die Patienten in sichere Bereiche gebracht werden. Mehr als 1000 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk und Rettungsdienst sowie Einsatzhundertschaften der Polizei sollen für einen reibungslosen Ablauf sorgen.