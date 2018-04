Justiz

Fünf Straftäter in neuer hessischer Abschiebehafteinrichtung

07.04.2018, 09:59 Uhr | dpa

Zaunanlage am Abschiebegefängnis des Landes. Foto: Fabian Sommer/Archiv (Quelle: dpa)

In der ersten Abschiebehafteinrichtung (AHE) des Landes Hessens sitzen rund zwei Wochen nach der Inbetriebnahme fünf Menschen. Alle sind Straftäter und erwachsene Männer, wie Polizei-Sprecherin Andrea Löb berichtete. Der Umbau der ehemaligen Freigängerhäuser der Justizvollzugsanstalt in Darmstadt-Eberstadt zur AHE werde voraussichtlich in einigen Wochen abgeschlossen sein. Dann soll die Einrichtung 20 Plätze haben, später sollen es bis zu 50 werden.

Betreiber der Abschiebehafteinrichtung ist das Polizeipräsidium Südhessen. Zuständig für die Abschiebungen sind jedoch die Ausländerbehörden.

Der erste Häftling war ein 22 Jahre alter Marokkaner, der in 20 Fällen polizeibekannt ist. Er war nach dem Ende seiner Strafhaft in Dieburg in die neue Abschiebehafteinrichtung gebracht worden. Außer den gesicherten Wohnräumen für die Häftlinge hat die Einrichtung auch Sport-, Aufenthalts-, Gebets- und Besucherräume.

Hessische Abschiebehäftlinge wurden bislang vor allem im rheinland-pfälzischen Ingelheim untergebracht. Ende vergangenen Jahres hatte der Landtag in Wiesbaden ein Gesetz für eine eigene Abschiebehaftanstalt in Hessen verabschiedet.