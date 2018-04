Parteien

Niedersachsen-AfD zu Neuwahl des Vorstands zusammengekommen

07.04.2018, 10:59 Uhr | dpa

Die Mitglieder der niedersächsischen AfD sind am Samstag in Braunschweig zu ihrem Parteitag zusammengekommen. Auf der zweitägigen Veranstaltung soll unter Aufsicht eines Notvorstands ein neuer Landesvorstand gewählt werden. Die Bundesspitze hatte den alten Landesvorstand im Januar entmachtet, nachdem ein interner Konflikt zwischen Gegnern und Anhängern des früheren Vorsitzenden Paul Hampel eskaliert war. "Ich hoffe, dass die Sachen, die in den zwei vergangenen Jahren passiert sind, nach der Vorstandswahl bald vergessen sind", sagte der Vorsitzende des Notvorstandes, der Bundestagsabgeordnete Stephan Protschka.

Hampel tritt bei der Neuwahl wieder für den Posten des Landeschefs an. Auch die Vorsitzende der AfD-Landtagsfraktion, Dana Guth, bewirbt sich um den Landesvorsitz. Der AfD-Parteitag wird begleitet von Demonstrationen des linken wie des rechten Spektrums.