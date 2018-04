Umwelt

BUND: Gutachten für Mega-Schweinestall Suckwitz fehlerhaft

07.04.2018, 10:59 Uhr | dpa

Schweine in einem Stall. Foto: Jens Büttner/Archiv (Quelle: dpa)

Für den seit Jahren umstrittenen Bau eines Schweinestalls für 25 000 Tiere in Suckwitz (Landkreis Rostock) ist die Frist für Einwendungen und Stellungnahmen abgelaufen. Die Umweltorganisation BUND hat eine ganze Reihe von Einwänden gegen den "Megastall" am Rande der Nossentiner-Schwinzer Heide abgegeben, wie die Landesgeschäftsführerin Corinna Cwielag sagte. Die hohe Konzentration von Tieren würde Gefahren für Gewässer, Grundwasser und die Luftqualität bedeuten. Cwielag hält die Gutachten für fehlerhaft. Gegen das seit 2013 strittige Vorhaben hätten auch die Förderstiftung des Naturparkes, Anwohner, der regionale Tourismusverein sowie der Naturschutzbund Einwendungen abgegeben. Laut Genehmigungsunterlagen müssen die Anwohner mit bis zu 40 Gülletransporten in acht Stunden rechnen.