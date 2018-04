Handball

Wechsel zum VfL Fredenbeck: Peveling verlässt HSV-Handballer

07.04.2018, 11:18 Uhr | dpa

Torhüter Jan Peveling wird die Handballer des HSV Hamburg nach dieser Saison verlassen. Der 30-Jährige wechselt zum Drittligisten VfL Fredenbeck, bei dem er bereits einen Vertrag über zwei Jahre unterschrieben hat, teilte der HSV am Samstag mit. Der Kontrakt des Keepers hätte auch im Fall eines VfL-Abstieges in die Oberliga Bestand, hieß es in der Mitteilung weiter.

Der Wechsel habe berufliche und familiäre Gründe, ließ der Torwart des Aufstiegsfavoriten HSV wissen. "Mit Vollzeitjob und Familie fehlt mir die Zeit, die im Fall eines Aufstiegs in die 2. Liga für Training und Vorbereitung nötig wäre", erklärte Peveling dazu weiter.