Parteien

Meuthen hofft auf Neustart bei niedersächsischer AfD

07.04.2018, 11:38 Uhr | dpa

Der AfD-Parteivorsitzende Jörg Meuthen hat an die Mitglieder der niedersächsischen AfD vor der Wahl eines neuen Vorstandes appelliert, persönliche Animositäten zurückzustellen. "Von diesem Landesparteitag soll ein Signal des neuen Aufbruchs dieses Landesverbandes ausgehen. Wir haben keine Zeit für kleinmütige Streitereien", sagte Meuthen am Samstag in Braunschweig auf dem Landesparteitag. In der niedersächsischen AfD sei zuvor eine Situation der "inneren Zerstrittenheit und nicht hinnehmbare Lähmung" eingetreten, die sich ohne Intervention des Bundesvorstandes nicht mehr habe lösen lassen. Es sei deshalb richtig gewesen, einen Notvorstand einzusetzen.

Die Mitglieder der Niedersachsen-AfD wollen in Braunschweig unter Aufsicht des Notvorstands einen neuen Landesvorstand wählen. Der entmachtete frühere Landeschef Paul Hampel kandidiert wieder für den Vorsitz. Auch die Hampel-Gegnerin und Chefin der AfD-Landtagsfraktion, Dana Guth, bewirbt sich um den Posten.