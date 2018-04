Soziales

970 "Bufdis" in Hamburg: Drei im Rentenalter

07.04.2018, 13:09 Uhr | dpa

970 Menschen leisten zurzeit einen Bundesfreiwilligendienst in Hamburg. Der Großteil von ihnen, nämlich 818, sind jünger als 27 Jahre, wie aus einer Statistik des Bundesfamilienministeriums für den vergangenen Monat hervorgeht. 132 Freiwillige sind zwischen 27 und 50 Jahre alt, 17 gehören zur Altersgruppe der 51- bis 64-Jährigen. 3 Männer leisten einen sozialen Dienst, obwohl sie schon das Rentenalter erreicht haben. Frauen sind bei den Freiwilligen in Hamburg mit 61 Prozent deutlich in der Mehrzahl. Der Bundesfreiwilligendienstes wurde 2011 als Ersatz für den Zivildienst eingeführt.

Der Paritätische Wohlfahrtsverband Hamburg will am Dienstag seine 1000. Freiwillige begrüßen. Die 30-Jährige werde in einem Kinderhaus im Stadtteil Niendorf mitarbeiten. Bei der Zählung berücksichtigt der Verband neben den "Bufdis" auch junge Menschen, die ein Freiwilliges Soziales Jahr ableisten.