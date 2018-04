Agrar

Kühe kehren auf die Weide zurück

07.04.2018, 13:28 Uhr | dpa

Nach Monaten im Stall können die Milchkühe jetzt wieder an der frischen Luft grasen. Beim Austrieb in Brake kamen am Samstag rund 200 Kühe auf die Weide. In Schweden ist es Tradition, den Weideaustrieb im Frühling zu feiern. Im Nordwesten gibt es das erst seit zwei Jahren. Das Grünlandzentrum Niedersachsen/Bremen möchte dadurch die Weidehaltung fördern. An der Initiative sind Bauern, Politik, Wirtschaft, Tier- und Naturschützer beteiligt. Der Trend geht nach Angaben des Gründlandzentrums dahin, dass immer mehr Kühe das ganze Jahr über im Stall stehen. 67 Prozent der Milchkühe in Niedersachsen kommen demnach noch auf die Weide, bundesweit sind es 42 Prozent.