Verkehr

Polizei erwischt Fahranfänger bei illegalem Straßenrennen

07.04.2018, 14:09 Uhr | dpa

Ein Fahranfänger ist bei einem illegalen Straßenrennen in Ostfriesland mit 170 Stundenkilometern unterwegs gewesen, obwohl dort höchstens Tempo 100 erlaubt war. Die Polizei hatte den 18-Jährigen in der Nacht zum Samstag erwischt, als er sich mit einem 19-Jährigem ein verbotenes Rennen auf dem Stadtring von Leer lieferte. Die beiden Wagen hätten mehrfach den Fahrstreifen gewechselt und zu wenig Abstand gehalten, teilte die Polizei mit. Der 18-Jährige hatte nach weiteren Angaben erst seit drei Monaten eine Fahrerlaubnis. Die Teilnahme an illegalen Straßenrennen galt juristisch bislang als Verkehrsordnungswidrigkeit, wird jedoch seit 2017 als Straftatbestand gewertet.