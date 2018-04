Eishockey

Eisbären-Profi Noebels glaubt an Sieg in Nürnberg

07.04.2018, 14:19 Uhr | dpa

Berlin (dpa/bb) – Die Eisbären Berlin wollen bereits am Sonntag den Einzug ins Finale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) perfekt machen. "Jetzt müssen wir sehen, dass wir die Serie schon in Nürnberg schließen können", sagte Nationalspieler Marcel Noebels. Am Freitag hatten die Berliner das fünfte Halbfinalspiel gegen die Nürnberg Ice mit 5:4 nach Verlängerung gewonnen. In der Serie "Best of Seven" führen sie mit 3:2 und brauchen noch einen Sieg.

Bislang konnten beide Mannschaften jeweils ihre Heimspiele gewinnen, doch Noebels hält einen Auswärtssieg durchaus für möglich: "Es ist verdammt schwer, in Nürnberg zu spielen. Aber wenn man ins Finale kommen möchte, muss man auch solche Dinge schaffen", sagte er. "Ich glaube, dass wir die Mannschaft dafür haben und die Leistung bringen können. Wenn wir es schaffen, unser Spiel über sechzig Minuten zu spielen, bin ich guter Dinge."

Dabei hatten sich die Berliner am Freitag wieder einmal selbst in Schwierigkeiten gebracht: Fünf Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit führten sie mit 4:2, ließen aber noch den Ausgleich zu. "Wir haben zwei Fehler gemacht, die in so einer Situation nicht passieren dürfen", räumte Noebels ein, sah aber auch das Positive: "Wir sind nicht eingebrochen, das zeigt unseren Charakter", sagte er. "Wir haben unser Spiel in der Verlängerung weitergespielt und zu Recht gewonnen."

Auch Trainer Uwe Krupp zollte seiner Mannschaft "Respekt" für ihre Reaktion auf den späten Rückschlag: "Als Nürnberg ausgeglichen hatte, musste man das erstmal wegstecken. Das haben wir getan."