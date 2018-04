Industrie

Tag des Thüringer Porzellans in 17 Orten

07.04.2018, 14:58 Uhr | dpa

In ganz Thüringen haben Manufakturen und Porzellanhersteller am Wochenende ihre Pforten zum Tag des Thüringer Porzellans geöffnet. Bis Samstagmittag strömten bereits mehr als 4500 Besucher in die Ausstellungen und Workshops der Unternehmen, wie eine Sprecherin der Stiftung Leuchtenburg sagte. Die Stiftung koordiniert die Veranstaltung, die noch bis Sonntag in 17 Thüringer Orten läuft. In der ältesten noch produzierenden Porzellanmanufaktur Thüringens in Volkstedt (Rudolstadt) können Besucher selbst eine Porzellanrose formen und bemalen. In Kahla (Saale-Holzland-Kreis) bietet ein Hersteller Dekorationsworkshops zum Thema Frühling an.

Die Stiftung Leuchtenburg erwartet den größten Besucherandrang am Sonntag.