Brände

100 000 Euro Schaden nach Wohnhausbrand

07.04.2018, 16:09 Uhr | dpa

Ein Brand auf einem Balkon eines Wohnhauses in München hat einen Schaden von 100 000 Euro verursacht. Das Feuer sei am Freitagnachmittag im zweiten Obergeschoss des Hauses im Stadtteil Moosach ausgebrochen, teilte die Feuerwehr München am Samstag mit. Bis zur Ankunft der Feuerwehr hatte sich der Brand bereits ausgebreitet: Nach den Löscharbeiten mussten die Einsatzkräfte feststellen, dass sowohl die Wohnung im zweiten als auch die im dritten Obergeschoss unbewohnbar ist. Feuerwehr und Polizei schätzten den Schaden auf rund 100 000 Euro. Bewohner wurden bei dem Brand nicht verletzt, sie konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Wie es zu dem Feuer kam, soll die Polizei München klären.