Fußball

Würzburg setzt Heimserie in 3. Liga in Rostock fort

07.04.2018, 17:49 Uhr | dpa

Die Würzburger Kickers haben ihre positive Heimserie fortgesetzt. Die Drittliga-Fußballer aus Unterfranken gewannen am Samstag gegen Fortuna Köln mit 1:0 (0:0) und kletterten in der Tabelle auf den siebten Platz. Sebastian Neumann gelang in der 74. Minute das einzige Tor des Nachmittags. Die Würzburger blieben zum zehnten Mal nacheinander im eigenen Stadion unbesiegt.

Auch die SpVgg Unterhaching wurde am 33. Spieltag nicht bezwungen und holte bei Hansa Rostock ein 1:1 (1:0). Nach der Führung der Gäste durch Orestis Kiomourtzoglou (17. Minute) sorgte Lucas Scherff (48.) kurz nach dem Seitenwechsel für den Endstand.