Wetter

Berliner genießen das warme Wochenendwetter in der Natur

07.04.2018, 17:59 Uhr | dpa

Das sonnige Frühlingswetter hat zahlreiche Berliner am Samstag nach draußen gelockt. Bei blauem Himmel und Temperaturen um die 20 Grad Celsius zog es viele Menschen am Samstag in die Parkanlagen sowie an die Seen und Kanäle der Stadt. Am Urbanhafen in Kreuzberg wurden Schlauchboote ins Wasser gelassen, zahlreiche Sonnenanbeter saßen am Ufer. Hobbygärtner deckten sich auf dem Staudenmarkt im Botanischen Garten in Dahlem mit neuen Pflanzen ein.

Im Britzer Garten zeigten sich die ersten Krokusse, Narzissen und andere Frühblüher. "Viele Leute sind gekommen, um auf unseren Rasenflächen die Sonne zu genießen oder Picknick zu machen", sagte ein Sprecher. Für Sonntag steht die offizielle Saisoneröffnung auf der Festplatzbühne auf dem Programm, erstmals mit Neuköllns neuem Bezirksbürgermeister Marin Hikel. Das Wetter in Berlin soll am Sonntag weiterhin warm und sonnig bleiben.