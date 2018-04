Polizei

Stadtbummel an der Weinstraße endet für Wildsau tödlich

07.04.2018, 17:59 Uhr | dpa

Eine Wildsau auf Abwegen hat am Samstagnachmittag in Neustadt an der Weinstraße für Aufregung in der Innenstadt gesorgt. Ein Anwohner sichtete das Tier auf einem Garagendach, sagte ein Polizeisprecher. Als der benachrichtigte Jagdpächter erschien, ahnte das Wildschwein wohl Übles und sprang von dem etwa fünf Meter hohen Dach. Anschließend raste die Sau auf den Marktplatz und durch die Innenstadt. Schließlich konnte das Tier, das auf seiner Flucht den Jagdpächter angegriffen hatte und mit dem Kopf gegen Schaufensterscheiben gerannt war, im Hof einer Gaststätte eingesperrt werden.

Ein Happy End mit Rückkehr in den heimischen Wald gab es für die Wildsau hingegen nicht: Die Polizei erschoss das etwa 40 Kilogramm schwere Tier. "Die war einfach zu wild", sagte ein Polizeisprecher zum furiosen Auftritt der wilden Sau.