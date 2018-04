Kriminalität

Polizei: Fahrer des Kleinlastwagens in Münster hat sich erschossen

07.04.2018, 18:08 Uhr | dpa - Deutsche Presse-Agentur GmbH, dpa

Münster (dpa) - Nach der Fahrt mit einem Kleintransporter in eine Menschenmenge in Münster hat sich der Fahrer nach ersten Ermittlungen der Polizei in dem Wagen erschossen. Das sagte ein Polizeisprecher in Münster.