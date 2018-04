Kriminalität

Bei Streit in Bar Mann mit Messerstichen verletzt

07.04.2018, 18:58 Uhr | dpa

Bei einem Streit vor einer Neuköllner Bar ist ein Mann durch Messerstiche so schwer verletzt worden, dass er zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Laut Polizei begann die Auseinandersetzung am frühen Samstagmorgen zwischen dem 21-Jähringen und drei Unbekannten in einer Bar in der Tellstraße. Vor der Tür soll der junge Mann dann durch Messerstiche am Ober- und Unterkörper verletzt worden sein. Er soll nicht in Lebensgefahr sein. Die drei Täter flüchteten, die Kriminalpolizei ermittelt wegen schwerer Körperverletzung.