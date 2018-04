Wasserball

Weddings Wasserballer verlieren zweites Playoff-Spiel

07.04.2018, 19:08 Uhr | dpa

Die Wasserballer des SC Wedding haben nur noch geringe Hoffnung auf einen Aufstieg aus der B- in die A-Gruppe der 1. Wasserball-Bundesliga. Im Playoff-Halbfinale der Serie "Best of Five" verloren die Nordberliner nach der 9:10-Heimniederlage vor zwei Wochen am Samstag auch das zweite Match bei Duisburg 98 mit 1:5 (0:2,0:1,1:0,0:2). Das vielleicht schon entscheidende dritte Match findet am Sonntag (14.30 Uhr) erneut in Duisburg statt.

Die Gäste aus der Hauptstadt versuchten körperlich dagegen zu halten, entwickelten aber im Angriff zu wenig Durchschlagskraft. Einziger Torschütze für Wedding war Nils Schlegelmilch zum 1:3. Für Duisburg war Philipp Kalberg dreimal erfolgreich.