Handball

Rödertaler Handballerinnen bleiben punktlos

07.04.2018, 19:29 Uhr | dpa

Der erste Sieg war nach verschlafener erster Halbzeit noch greifbar, doch die Handballerinnen des HC Rödertal haben auch am 20. Bundesliga-Spieltag eine Niederlage kassiert. Der Erstliga-Aufsteiger kämpfte sich am Samstag in eigener Halle gegen den Tabellen-Zehnten VfL Oldenburg nach einem 11:15-Halbzeit-Rückstand mehrmals bis auf einem Treffer heran, musste sich aber dennoch mit 19:22 geschlagen geben. Damit wartet das abgeschlagene Schlusslicht weiterhin auf den ersten Punktgewinn im Oberhaus.

Die Schützlinge von Trainer Maximilian Busch drehten in der Anfangsphase einen 0:2-Rückstand in eine 4:2-Führung. Doch die Norddeutschen konnten mit ihrer Erfahrung das Spiel wieder drehen. In Halbzeit zwei kämpften sich die Sächsinnen wieder heran, mehr als der mehrmalige Anschlusstreffer zum 15:16 (40.), 16:17 (44.) oder zum 18:19 (56.) sprang nicht heraus. Beste HC-Werferin war Tamara Bösch mit fünf Treffern.