Zwei Verletzte bei Demonstrationen in Kandel

07.04.2018, 20:29 Uhr | dpa

Bei Demonstrationen im Zusammenhang mit dem Tod der 15-jährigen Mia sind am Samstag in Kandel zwei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei nahmen insgesamt etwa 1260 Menschen an den Aktionen des rechten und des linken Spektrums teil. Dabei sei eine Demonstrantin von einem Vertreter des rechten Spektrums verletzt worden, teilten die Beamten mit, ohne zunächst Einzelheiten nennen zu können. Zudem wurde eine weitere Körperverletzung angezeigt, bei der die Zugehörigkeit der Beteiligten zunächst unklar war.

Nach Angaben der Polizei nahmen 900 Demonstranten an einer Demonstration des bürgerlich-rechten bis rechtspopulistischen Lagers unter dem Motto "Migrationspolitik, Innere Sicherheit" teil. 360 andere beteiligten sich an Aktionen des linken Spektrums. Rund 1000 Polizisten sorgten dafür, dass die Züge der verschiedenen Gruppen nicht aneinandergerieten. Sie sprachen 16 Platzverweise aus und stellten bei einem Vertreter des rechten Szene ein Messer sicher. Am Bahnhof Wörth wurden außerdem 16 Vertreter des linken Spektrums wegen Angriffen auf Bundespolizisten angezeigt.