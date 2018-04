Wahlen

Entscheidung über Amt des Börde-Landrats fällt in Stichwahl

08.04.2018, 01:28 Uhr | dpa

Im Bördekreis wird heute ein neuer Landrat gewählt. Die knapp 150 000 Wahlberechtigten im zweitgrößten Landkreis Sachsen-Anhalts können in einer Stichwahl zwischen Martin Stichnoth (CDU) und Vinny Zielske (SPD) entscheiden. Der 40-Jährige CDU-Politiker Stichnoth hatte im ersten Wahlgang am 18. März mit 48,8 Prozent der Stimmen knapp die absolute Mehrheit verpasst. Seine 57 Jahre alte SPD-Herausforderin Zielske konnte 15,3 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen. Stichnoth ist Bürgermeister von Wolmirstedt, Zielske Geschäftsführerin des Trink- und Abwasserverbands Börde in Oschersleben.

Der Wahlsieger wird die Nachfolge von Hans Walker antreten. Der 64 Jahre alte CDU-Politiker hatte nach einer siebenjährigen Amtszeit auf eine erneute Kandidatur verzichtet. Erster Arbeitstag des neuen Landrats oder der neuen Landrätin ist der 7. September.