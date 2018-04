Theater

"De Seewulf" sucht "op Platt" das Ohnsorg Theater heim

08.04.2018, 01:49 Uhr | dpa

Ein Klassiker der Weltliteratur am Hamburger Ohnsorg Theater: Jack Londons Abenteuergeschichte "Der Seewolf" aus dem Jahr 1904 ist dort ab heute in einer Inszenierung von Frank Grupe auf Platt- und Hochdeutsch zu erleben. Ulrich Bähnk spielt den Kapitän Wolf Larsen, der an Bord eines Robbenfängers nach dem Motto "Lieber in der Hölle herrschen als im Himmel dienen" seine Mannschaft tyrannisiert. Der bereits mehrfach verfilmte amerikanische Roman behandelt auf packende Weisen Themen wie Zivilisiertheit und rohe Gewalt, Macht und Abhängigkeit. Ein Fernsehvierteiler (ZDF) mit dem Schauspieler Raimund Harmstorf war in der Adventszeit 1971 zum Straßenfeger geraten.