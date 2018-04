Eishockey

Nürnberg Ice Tigers wollen K.o. in der DEL vermeiden

08.04.2018, 01:59 Uhr | dpa

Die Nürnberg Ice Tigers wollen heute im Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga Spiel sechs gegen die Eisbären Berlin gewinnen und ihre Endspiel-Chancen wahren. Weil die Hauptstädter in der Serie mit 3:2-Siegen führen, würde eine weitere Niederlage das Aus der Franken bedeuten. Wenn Nürnberg gewinnt, kommt es am Dienstag zum entscheidenden siebten Spiel in Berlin, in dem der Finalgegner des EHC Red Bull München ermittelt wird. Bei den bisherigen zwei Heimspielen gewann Nürnberg beide.