Brände

Feuer im Trump Tower - ein Schwerverletzter

08.04.2018, 02:52 Uhr | dpa - Deutsche Presse-Agentur GmbH, dpa

New York (dpa) - Im 50. Stockwerk des Trump Towers an der New Yorker 5th Avenue istein Feuer ausgebrochen. Das teilte die Feuerwehr der Stadt New York via Twitter mit. Demnach wurde ein Mensch schwer verletzt. Bilder zeigten, wie dunkler Rauch aus dem Gebäude drang. Kurz nach der ersten Mitteilung der Feuerwehr, schrieb US-Präsident Donald Trump bei Twitter: «Das Feuer im Trump Tower ist gelöscht.» Die Brandschützer hätten großartige Arbeit geleistet. Nach Angaben der Feuerwehr blieben die Rettungskräfte aber vorerst vor Ort.