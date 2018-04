Hilfsorganisationen

Zahl der Rettungseinsätze in Bayern steigt weiter

08.04.2018, 08:28 Uhr | dpa

In Bayern wird immer öfter der Rettungsdienst gerufen. Der aktuellste verfügbare Rettungsdienstbericht weist für die Jahre 2007 bis 2016 einen Anstieg der Notfälle um 54 Prozent aus - auf mehr als eine Million. Seitdem habe sich diese Entwicklung fortgesetzt, sagte der Rettungsdienstleiter beim Bayerischen Roten Kreuz (BRK), Thomas Stadler, der Deutschen Presse-Agentur. Ein Grund für den Anstieg sei das zunehmende Alter in der Bevölkerung, erklärte Stadler. Es komme aber auch immer öfter vor, dass Patienten die Notfall-Nummer 112 rufen, obwohl sie eigentlich bei Hausärzten oder beim Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung an der richtigen Stelle wären. Die Bereitschaftsdienst-Nummer 116 117 können Patienten bei nicht lebensbedrohlichen Gesundheitsproblemen anrufen.