Tiere

Bauernverband: Exotische Nutztiere können Betriebe ergänzen

08.04.2018, 08:38 Uhr | dpa

Strauße stehen in einem Straußengehege der Straußenfarm Reinhardswald. Foto: Swen Pförtner/Archiv (Quelle: dpa)

Die Haltung von exotischen Nutztieren kann laut dem Hessischen Bauernverband für Landwirte eine sinnvolle Ergänzung des klassischen Betriebs sein. "Bisher hat das oftmals Hobbycharakter, aber man muss es sehr differenziert betrachten", sagte Verbandssprecher Bernd Weber. Um erfolgreich zu sein, müssten Landwirte sich einen Markt erobern und ausbauen. In Hessen gibt es unter anderem Strauße, Lamas, Alpakas und Kamele als Nutztiere. Laut Weber hat diese Entwicklung in den vergangenen 10 bis 20 Jahren zugenommen. Trotzdem gebe es aber nur in einem Bruchteil der 16 000 hessischen Landwirtschaftsbetriebe solche Exoten.