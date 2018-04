Kriminalität

Ministerium: Weniger Straftaten in Thüringen

08.04.2018, 10:08 Uhr | dpa

In Thüringen sind im vergangenen Jahr weniger Straftaten registriert worden als im Vorjahr. Das teilte das Innenministerium mit. Demnach hat sich auch die Aufklärungsquote verbessert. Details zur neuen Kriminalstatistik will Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) am Montag (10.00 Uhr) in Erfurt bekanntgeben. Das Land nehme einen Spitzenplatz bei der Aufklärungsquote ein, teilte Maier mit. Der Freistaat sei 2017 sicherer geworden. Sorgen bereiten Maier aber Bereiche wie die Rauschgiftkriminalität und die Cyberkriminalität.