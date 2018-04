Tourismus

Region Saale-Unstrut mit Zuwachs im Tourismus

08.04.2018, 09:49 Uhr | dpa

Viele Touristen entdecken den Burgenlandkreis mit seiner ursprünglichen Landschaft an Saale und Unstrut für sich. Wie eine Sprecherin des Statistischen Landesamtes in Halle mitteilte, kamen von Januar bis Dezember 2017 in die Region rund 248 000 Gäste. Das waren 7,9 Prozent mehr als im Vorjahr und 24 Prozent mehr als vor zehn Jahren (2007). Etwa 697 000 Übernachtungen wurden 2017 im Burgenlandkreis gezählt, 2,5 Prozent mehr als 2016. Im Vergleich zu 2007 betteten 23,7 Prozent mehr Gäste ihr müdes Haupt in Hotels, Pensionen oder Herbergen wie in Freyburg, Naumburg und Zeitz.