Notfälle

Beginn der Bombenentschärfung in Paderborn verzögert sich

08.04.2018, 13:29 Uhr | dpa

Der Beginn der Bombenentschärfung in Paderborn verzögert sich. Es befänden sich noch Menschen im abgesperrten Gebiet, teilte die Polizei am Sonntagmittag mit. "Wir versuchen jetzt, sie schnellstmöglich aus der Gefahrenzone zu bringen", sagte ein Sprecher. Wie lange das dauere, sei noch unklar. Eigentlich sollte die Evakuierungsaktion bis 12.00 Uhr abgeschlossen sein. Für die Entschärfung der 1,8 Tonnen schweren britischen Fliegerbombe müssen mehr als 26 000 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Es ist die größte Evakuierungsaktion in der Paderborner Nachkriegsgeschichte.