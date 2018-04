Basketball

Jenas Basketballer siegen bei Erstliga-Absteiger Tübingen

08.04.2018, 10:08 Uhr | dpa

Science City Jena ist dem Klassenverbleib in der Basketball-Bundesliga einen weiteren schritt näher gekommen. Die Thüringer siegten am Samstagabend bei den Walter Tigers Tübingen mit 91:64 (37:34), feierten ihren 12. Saisonsieg und schickten damit den Gastgeber nach 14-jähriger Erstligazugehörigkeit in die 2. Liga. Als Jenas Topscorer erwies sich dabei Kyle Weaver mit 20 Punkten.

Die Jenaer erwischten in der Paul-Horn-Arena einen schlechten Start, lagen schon mit 1:10 Zählern zurück. Erst anderthalb Minuten vor dem Ende des ersten Viertels konnte die Mannschaft von Trainer Björn Harmsen das Spiel drehen und mit 15:13 erstmals in Front gehen. Nach dem Seitenwechsel machte sich die Überlegenheit der Thüringer bemerkbar. Punkt für Punkt setzten sie sich von den Gastgebern ab und landeten einen ungefährdeten Erfolg.