Unfälle

Frau und Kind nach Unfall schwer verletzt

08.04.2018, 11:29 Uhr | dpa

Bei einem Unfall in Mönchsholzhausen (Weimarer Land) sind eine 65-Jährige und ein drei Jahre alter Junge schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Demnach fuhr die 65-Jährige am Samstagnachmittag auf der Bundesstraße 7 Richtung Weimar hinter einem Auto, das ihren Aussagen zufolge sehr langsam und in Schlangenlinien fuhr. Als die Frau überholen wollte, sei das vorausfahrende Auto nach links ausgeschert und habe sie nach links gedrängt. Daraufhin verlor die 65-Jährige die Kontrolle über ihr Auto und fuhr gegen eine Leitplanke. Das Auto überschlug sich und prallte gegen einen Baum.

Nach Polizeiangaben beging der vorausfahrende Fahrer Unfallflucht. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.